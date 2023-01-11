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Спецоперация на Украине
20:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 11 января

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Что известно о боях за Соледар

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, в самом городе идут бои. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ. Центр города, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, уже находится под контролем российских сил. Предприниматель Евгений Пригожин еще во вторник заявлял, что бойцы ЧВК «Вагнер» контролируют всю территорию Соледара.

Герасимова назначили командующим Объединенной группировкой войск

Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск спецоперации на Украине. Сергей Суровикин, который до этого возглавлял группировку, стал заместителем Герасимова.

Путин раскритиковал Мантурова за долгое оформление контрактов на самолеты

Президент на совещании с правительством поручил главе Минпромторга Денису Мантурову за месяц «и не позже» закончить работу с обеспечением заказов на воздушные суда на 2023 год. Глава государства заявил, что все оформляется слишком долго. На попытку Дениса Мантурова объяснить ситуацию, Владимир Путин ответил: «что вы в самом деле дурака-то валяете? Контрактов нет. А у вас все сверстано».

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В Госдуму внесена новая редакция закона о занятости

В Госдуму внесен проект новой редакции закона о занятости населения. Он закрепит категорию «платформенно занятых» — в нее войдут таксисты и курьеры. Кроме того, согласно документу, услуги служб занятости в приоритетном порядке будут получать участники боевых действий на Украине и их семьи.

Суд заочно арестовал Бориса Зимина

Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бизнесмена Бориса Зимина (признан иностранным агентом). Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

У россиян появился новый способ сделать прописку ребенку

У россиян появилась возможность прописать ребенка по месту жительства в режиме онлайн, для этого даже не потребуется выходить из дома, рассказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны.

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