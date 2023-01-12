08:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Bloomberg: морозы привели к замерзанию военных дронов на Украине
За последние дни в восточной части Украины установилась морозная погода, что позволило нарастить применение тяжелой военной техники, поскольку почва достаточно промерзла, пишет Bloomberg. Тем не менее, отмечает агентство, наступлений ни с российской, ни с украинской стороны может не произойти даже во время более длительного похолодания — из-за холода батареи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и радиостанций приходиться перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость приводит к непригодности БПЛА для разведки и наведения артиллерии.