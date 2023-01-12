Как получить перерасчет за услуги ЖКХ после праздников Сколько денег можно сэкономить
Фоторепортажи
47Кого мы потеряли в 2022 году
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
08:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: морозы привели к замерзанию военных дронов на Украине

За последние дни в восточной части Украины установилась морозная погода, что позволило нарастить применение тяжелой военной техники, поскольку почва достаточно промерзла, пишет Bloomberg. Тем не менее, отмечает агентство, наступлений ни с российской, ни с украинской стороны может не произойти даже во время более длительного похолодания — из-за холода батареи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и радиостанций приходиться перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость приводит к непригодности БПЛА для разведки и наведения артиллерии.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Несмотря на то что промерзание почвы позволило увеличить использование колесных и гусеничных машин, это лишь один из многих факторов, которые командиры должны учитывать, прежде чем организовать новое наступление, пишет Bloomberg со ссылкой на сотрудника лондонского аналитического центра — Королевского института объединенных служб — Эда Арнольда.

С начала 2023 года западные страны усилили оказание военной поддержки Украине. Помимо поставок новых видов вооружений увеличится и число украинских военных, подготовленных западными инструкторами. Кроме того, Польша анонсировала поставку Киеву 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Издание Politico со ссылкой на Минобороны Великобритании сообщило, что Украина может получить британские танки Challenger 2.

Милена Костерева

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шойгу сделал важное заявление
Стало известно, что скрывают росссийские власти
Спецоперация на Украине
Пушилин назвал материалы украинских СМИ «спектаклем»
Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара
Шойгу назначил Герасимова командующим силами спецоперации
Истребитель сбил украинский Су-27 в небе над ДНР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта