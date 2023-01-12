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10:10 (мск), источник: ТАСС

В ДНР сообщили о возобновлении обстрела Донецка со стороны ВСУ

По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел ведется из ствольной артиллерии калибра 155 мм.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы возобновили в четверг утром обстрел Донецка из ствольной артиллерии калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По информации представительства, украинские силовики в 08:50 мск выпустили по Ленинскому району города пять снарядов, а в 9:40 мск по Киевскому району три снаряда. Предыдущий обстрел был зафиксирован в среду в 22:30 мск.

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