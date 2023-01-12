В ДНР сообщили о возобновлении обстрела Донецка со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы возобновили в четверг утром обстрел Донецка из ствольной артиллерии калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации представительства, украинские силовики в 08:50 мск выпустили по Ленинскому району города пять снарядов, а в 9:40 мск по Киевскому району три снаряда. Предыдущий обстрел был зафиксирован в среду в 22:30 мск.