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15:05 (мск), источник: ТАСС

Москалькова сообщила о возвращении с Украины на родину всех гражданских российских моряков

АНКАРА, 12 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в четверг, что все гражданские российские моряки, которые находились на Украине с начала специальной военной операции, возвращены в Россию.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«За время конфликта мы смогли вернуть всех гражданских российских моряков на российскую землю», — сказала она в Анкаре на международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке».

По ее словам, это удалось сделать благодаря взаимодействию между омбудсменами двух стран. «Именно [украинский омбудсмен Дмитрий] Лубинец послал своих сотрудников посетить наших моряков и предоставил мне реальную информацию об их положении», — сказала она.

Выступая на панельной дискуссии конференции, Москалькова также сказала, что посещала пленных.

«К сожалению, к пленным применялись беспрецедентные пытки. Были расстреляны 10 пленных, которые сдались, в грубейшее нарушение Женевской конвенции. Людей избивали, расстреливали», — сказала она. По словам омбудсмена, главная задача — принять максимальные меры, чтобы пленные вернулись домой, а раненые получили медицинскую помощь. «Только мы можем посетить пленных и дать реальную картину. Я призываю всех омбудсменов не разжигать ненависть, а сплотиться для оказания помощи людям», — добавила Москалькова.

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