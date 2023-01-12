Москалькова сообщила о возвращении с Украины на родину всех гражданских российских моряков

«За время конфликта мы смогли вернуть всех гражданских российских моряков на российскую землю», — сказала она в Анкаре на международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке».
По ее словам, это удалось сделать благодаря взаимодействию между омбудсменами двух стран. «Именно [украинский омбудсмен Дмитрий] Лубинец послал своих сотрудников посетить наших моряков и предоставил мне реальную информацию об их положении», — сказала она.
Выступая на панельной дискуссии конференции, Москалькова также сказала, что посещала пленных.
«К сожалению, к пленным применялись беспрецедентные пытки. Были расстреляны 10 пленных, которые сдались, в грубейшее нарушение Женевской конвенции. Людей избивали, расстреливали», — сказала она. По словам омбудсмена, главная задача — принять максимальные меры, чтобы пленные вернулись домой, а раненые получили медицинскую помощь. «Только мы можем посетить пленных и дать реальную картину. Я призываю всех омбудсменов не разжигать ненависть, а сплотиться для оказания помощи людям», — добавила Москалькова.