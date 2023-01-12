14:17 (мск), источник: Ведомости
Песков заявил, что «главная работа» в Соледаре еще впереди
Военные действовали героически в боях при Соледаре, однако основная работа еще впереди. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Соледаре проделана действительно гигантская работа. Это абсолютно самоотверженные героические действия. И не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Они будут продолжаться.
В то же время представитель Кремля отметил, что «главная работа» еще впереди. Не время останавливаться, подчеркнул Песков. Он уточнил, что все озвученные цели спецоперации «остаются на повестке дня». Песков пояснил, что речь идет об освобождении ДНР и ЛНР в границах территории Донецкой и Луганской областей по состоянию на 2014 г.
В ночь на 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем бойцов находится вся территория Соледара. Он отметил, что в штурме города не участвовали другие подразделения. Вечером того же дня Пригожин еще раз подчеркнул, что Соледар полностью освобожден от украинской армии. Сейчас идет зачистка города, в частности, соляных шахт, уточнил он.
В сводке Минобороны от 11 января говорилось, что российские войска блокировали город с севера и юга.
При этом ведомство сообщило, что освобождением Соледара занимаются подразделения ВДВ, также ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бои в городе.
Ранее в Кремле призвали дождаться официальной информации по поводу взятия под контроль Соледара. При этом Песков отметил положительную динамику в проведении спецоперации.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.