Показания счетчиков будут снимать по-новому Что нужно учесть, чтобы не переплатить, не получить штраф и не стать жертвой мошенников
Фоторепортажи
40Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
56Главные события 2022 года в фотографиях
15:08 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 70 военнослужащих

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные продолжили успешное наступление на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 12 января.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — говорится в документе.

На Южно-Донецком направлении было нанесено комплексное огневое поражение по позициям ВСУ в районах Новомихайловки и Пречистовки в ДНР, ликвидированы до 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

На Купянском направлении удалось уничтожить пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области. Кроме того, артиллерия и авиация ударили по подразделениям ВСУ в районах Кисловки и Берестового Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР. Потери противника составили более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении активные действия российских подразделений в районах Стельмаховки, Новолюбовки и Невского в ЛНР, а также Серебрянки и Григоровки в ДНР привели к уничтожению более ста украинских военнослужащих, четырех бронированных машин и трех автомобилей.

Кроме того, в районе города Запорожье и села Новоивановка ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Также за сутки ликвидированы три боевые машины «Град», две американские артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин», две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Истребитель ВКС России сбил украинский Су-25, силы ПВО уничтожили в воздухе пять дронов, три реактивных снаряда HIMARS и «Ольха».

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США пожаловались на наводящее ужас российское оружие
До 'последнего украинца' Западу осталось недолго
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 70 военных
В Кремле прокомментировали взятие российскими силами Соледара
Песков заявил, что все прежние цели спецоперации остаются в силе
Омбудсмены не обсуждали в Анкаре идею гуманитарных коридоров
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта