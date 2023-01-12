ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 70 военнослужащих

«В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — говорится в документе.
На Южно-Донецком направлении было нанесено комплексное огневое поражение по позициям ВСУ в районах Новомихайловки и Пречистовки в ДНР, ликвидированы до 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины, три автомобиля.
На Купянском направлении удалось уничтожить пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области. Кроме того, артиллерия и авиация ударили по подразделениям ВСУ в районах Кисловки и Берестового Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР. Потери противника составили более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
На Красно-Лиманском направлении активные действия российских подразделений в районах Стельмаховки, Новолюбовки и Невского в ЛНР, а также Серебрянки и Григоровки в ДНР привели к уничтожению более ста украинских военнослужащих, четырех бронированных машин и трех автомобилей.
Кроме того, в районе города Запорожье и села Новоивановка ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Также за сутки ликвидированы три боевые машины «Град», две американские артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин», две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Истребитель ВКС России сбил украинский Су-25, силы ПВО уничтожили в воздухе пять дронов, три реактивных снаряда HIMARS и «Ольха».