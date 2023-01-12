В ДНР объяснили значение взятия российскими силами Соледара

Он обратил внимание, что Соледар имеет чрезвычайно важное значение.
«С одной стороны, это полностью перерезает пути возможного снабжения со стороны Северска. С другой стороны, взятие Соледара под контроль означает фактически прямую видимость трассы со Славянска на Артемовск и возможность работы по ней практически прямой наводкой. Однозначно она будет обстреливаться всеми видами вооружения», — сказал он.
Таким образом, пояснил он, Соледар прежде всего важен с точки зрения «изоляции боевых действий». Его взятие позволит перерезать «все возможные логистические пути к артемовской группировке», не позволяя противнику доставлять в город подкрепления и боеприпасы.
«Это говорит о том, что штурм пройдет с меньшим количеством жертв и оборона противника будет продавлена в более быстрые сроки. Поэтому Соледар очень важен. Возможно, это даже самый важный “кирпич” в вопросе штурма Артемовска», — заключил Баевский.
Накануне вечером руководитель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался котел, в котором ведутся бои. Основатель ЧВК «Вагнер» также указал, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.
По его словам, ВСУ потеряли убитыми в Соледаре 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен. Он также рассказал, что из города вывели мирных жителей.
Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.