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21:54 (мск), источник: © РИА Новости

По делу о секретных документах, найденных у Байдена, назначили прокурора

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в частном офисе и доме президента США Джо Байдена. Обнаруженные в связанном с президентом США Джо Байденом аналитическом центре секретные документы не должны были там храниться, заявил глава американского минюста.

Источник: Reuters

«Я объявляю сегодня о назначении Роберта Хура на должность спецпрокурора в соответствии с действующими правилами ведомства, которое расследует подобные вопросы», — сказал генпрокурор США Гарланд.

Он заявил, что назначение спецпрокурора для расследования инцидента отвечает общественным интересам, и выразил уверенность, что квалификация спецпрокурора обеспечит «профессиональное и быстрое» рассмотрение дела.

«Вечером 4 ноября 2022 года управление генерального инспектора Национального архива связалось с прокурором министерства юстиции и сообщило о том, что документы с грифом секретности были обнаружены в офисе Центра за дипломатию и глобальное взаимодействие, расположенном в Вашингтоне. Этот офис не был предназначен для хранения засекреченных документов», — объявил Гарланд в ходе выступления перед прессой.

Гарланд сообщил, что отдал распоряжение, чтобы генпрокурор определил, «имело ли место нарушение закона со стороны лица или ведомства» в связи с обнаруженными документами.

В последние дни в США разгорелся скандал в связи с обнаружением в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом США. В четверг Белый дом опубликовал заявление, из которого следует, что обнаружена новая порция секретных материалов в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.

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