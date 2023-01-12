По делу о секретных документах, найденных у Байдена, назначили прокурора

«Я объявляю сегодня о назначении Роберта Хура на должность спецпрокурора в соответствии с действующими правилами ведомства, которое расследует подобные вопросы», — сказал генпрокурор США Гарланд.
Он заявил, что назначение спецпрокурора для расследования инцидента отвечает общественным интересам, и выразил уверенность, что квалификация спецпрокурора обеспечит «профессиональное и быстрое» рассмотрение дела.
«Вечером 4 ноября 2022 года управление генерального инспектора Национального архива связалось с прокурором министерства юстиции и сообщило о том, что документы с грифом секретности были обнаружены в офисе Центра за дипломатию и глобальное взаимодействие, расположенном в Вашингтоне. Этот офис не был предназначен для хранения засекреченных документов», — объявил Гарланд в ходе выступления перед прессой.
Гарланд сообщил, что отдал распоряжение, чтобы генпрокурор определил, «имело ли место нарушение закона со стороны лица или ведомства» в связи с обнаруженными документами.
В последние дни в США разгорелся скандал в связи с обнаружением в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом США. В четверг Белый дом опубликовал заявление, из которого следует, что обнаружена новая порция секретных материалов в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.