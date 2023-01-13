В ДНР сообщили о нахождении Артемовска в оперативном окружении сил России

«Город [Артемовск] сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия», — сказал он в эфире Первого канала.
В районе Артемовска идут ожесточенные бои. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские силы планомерно работают над тем, чтобы отрезать пути снабжения украинской группировки в этом районе и взять ее в клещи. По его словам, взятие под контроль этого города позволит перейти к освобождению северной части республики. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно сообщали, что командование украинских войск перебрасывает на артемовское направление дополнительные силы, но украинские подразделения там несут существенные потери.