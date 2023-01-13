CNN: украинский солдат заявил, что командование ВСУ бросило военных под Соледаром

«Если сегодня [четверг] не поступит указ об отводе войск, у нас, вероятно, не останется времени на отступление», — цитирует СNN украинского военнослужащего, имя которого не приводится. «Нам сказали, что мы будем отведены. А теперь нас просто бросили», — отметил солдат ВСУ, слова которого приводятся на английском языке.
«Последний раз эвакуация проводилась три дня назад», — продолжил военнослужащий, отметив, что его подразделению был отдан приказ «держаться до самого конца». При этом некоторые другие украинские подразделения под Соледаром, по его словам, «отступили сами или получили приказ об отступлении».
По словам солдата, у украинских военных в его подразделении закончились продукты, подходят к концу запасы питьевой воды, есть раненые. При этом он подчеркнул, что у них по-прежнему остаются боеприпасы.
В ночь на 11 января основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Соледар, за который в последние дни шли бои, взят под контроль бойцами ЧВК. Позднее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что российские войска блокировали Соледар с севера и юга, идут бои в городе.
Главное значение взятия Соледара заключается в возможности вести огонь прямой наводкой по трассе между Славянском и Артемовском, а также поражать артиллерийским огнем цели на артемовском направлении, отметил подполковник Народной милиции депутат парламента ДНР Андрей Баевский. Он подчеркнул, что в этом смысле Соледар можно называть самым важным «кирпичом» для штурма Артемовска.