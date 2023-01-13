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04:13 (мск), источник: © РИА Новости

Житель Соледара рассказал о колоссальных украинских потерях в городе

ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв — РИА Новости. Житель освобожденного Соледара в ДНР рассказал РИА Новости о колоссальных украинских потерях в городе, по его словам, «на мясо» вели всех подряд — и мобилизованных, и контрактников. Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Потери огромные. Даже на земле (тела) просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал — да они им и не нужны, они — мясо», — вспоминает житель Соледара.

По его словам, с самых первых дней захода украинских войск в городе были как мобилизованные и добровольцы, так и контрактники.

«Они мобилизованных пускают вперемешку с самостоятельными, чтобы не было полностью частей мобилизованных и самостоятельных, разбавляют, чтобы не было такого момента, как самовольная сдача в плен, дезертирство… Дальше — больше: шли уже даже и худые, и толстые, инвалиды, на мясо вели всех», — рассказал мужчина.

В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.

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