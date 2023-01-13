05:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Умерла дочь Элвиса Пресли
Американская певица Лиза Мари Пресли умерла в возрасте 54 лет, сообщила ее мать Присцилла Пресли. Накануне, 12 января, ее дочь доставили в больницу после остановки сердца.
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"С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мария покинула нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала, — говорится в заявлении Присциллы Пресли (цитата по AP).
TMZ сообщал, что домой к Лизе Мари Пресли вызвали скорую помощь. По данным портала, женщину нашла без сознания ее домработница, а муж певицы до прибытия врачей провел ей сердечно-легочную реанимацию. По предварительным данным, у нее произошла полная остановка сердца.
Госпожа Пресли — единственная наследница своего отца Элвиса Пресли. Она начала музыкальную карьеру в 2000-х. У нее вышло три альбома: «To Whom It May Concern» (в 2003 году), «Now What» (2005) и «Storm & Grace» (2012).
Была замужем за певцом Майклом Джексоном, их брак продлился полтора года (1994−1995). Снялась в его клипе «You are not alone».
Лаура Кеффер