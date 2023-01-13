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06:40 (мск), источник: РБК

ФБР обнаружило «полицейские участки» КНР в США для слежки за китайцами

Агенты ФБР осенью прошлого года проводили обыск в Чайна-тауне в Бруклине и нашли незаконные «полицейские участки» Китая за рубежом, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с расследованием. Так называемые «зарубежные центры обслуживания» могут использоваться для слежки за китайцами за границей, пишет NYT. Посольство КНР в США это отрицает.

Источник: Reuters

Посольство КНР в Соединенных Штатах утверждает, что там работают добровольцы, которые оказывают услуги китайцам, такие как продление водительских прав на родине. В сообщениях китайских государственных СМИ, изученных The New York Times, подобные организации китайские чиновники называют «зарубежными центрами обслуживания», а в некоторых сообщениях говорится, что они даже «собирают разведданные» и раскрывают преступления за границей, не сотрудничая с местными властями.

После того как западные чиновники и правозащитники обратили внимание на эти материалы, некоторые из них были удалены, отмечает газета.

Западные чиновники считают, что так называемые «зарубежные центры обслуживания» на самом деле используются для слежки за китайскими гражданами за границей, в том числе за диссидентами. В частности, New York Times упоминает программу китайского правительства «Охота на лис», цель которой заставить китайцев вернуться домой. Согласно сообщениям государственных СМИ и публичным заявлениям китайских властей, по крайней мере четыре городских округа — Фучжоу, Цинтянь, Наньтун и Вэньчжоу — создали десятки «полицейских участков» в таких странах, как Япония, Италия, Франция, Великобритания, Германия, Венгрия, Чехия.

По данным New York Times, в Нью-Йорке такой участок был организован Фучжоу, он находится в офисах китайской общественной организации America Changle Association NY, об этом сообщалось в государственной газете China Youth Daily. Впоследствии материал был удален. Другие адреса участков китайской полиции совпадают с адресами частных предприятий, включая китайские рестораны. Китайское посольство утверждает, что эти помещения «предоставлены местными зарубежными китайскими общинами, которые хотели бы быть полезными».

В середине ноября директор ФБР Кристофер Рей заявлял, что властям известно о существовании подобных «полицейских участков» в американских городах, и выражал обеспокоенность по этому поводу. Конгрессмены-республиканцы Грег Мерфи и Майк Уолтц запросили Министерство юстиции о том, расследует ли администрация президента Джо Байдена существование подобных структур, которые, по их утверждению, могут использоваться для запугивания американцев китайского происхождения.

Поводом для расследования послужил доклад испанской неправительственной организации Safeguard Defenders о полицейских операциях Китая за рубежом. О создании незарегистрированных участков сообщали и власти Нидерландов.

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