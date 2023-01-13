ФБР обнаружило «полицейские участки» КНР в США для слежки за китайцами

Посольство КНР в Соединенных Штатах утверждает, что там работают добровольцы, которые оказывают услуги китайцам, такие как продление водительских прав на родине. В сообщениях китайских государственных СМИ, изученных The New York Times, подобные организации китайские чиновники называют «зарубежными центрами обслуживания», а в некоторых сообщениях говорится, что они даже «собирают разведданные» и раскрывают преступления за границей, не сотрудничая с местными властями.
Западные чиновники считают, что так называемые «зарубежные центры обслуживания» на самом деле используются для слежки за китайскими гражданами за границей, в том числе за диссидентами. В частности, New York Times упоминает программу китайского правительства «Охота на лис», цель которой заставить китайцев вернуться домой. Согласно сообщениям государственных СМИ и публичным заявлениям китайских властей, по крайней мере четыре городских округа — Фучжоу, Цинтянь, Наньтун и Вэньчжоу — создали десятки «полицейских участков» в таких странах, как Япония, Италия, Франция, Великобритания, Германия, Венгрия, Чехия.
По данным New York Times, в Нью-Йорке такой участок был организован Фучжоу, он находится в офисах китайской общественной организации America Changle Association NY, об этом сообщалось в государственной газете China Youth Daily. Впоследствии материал был удален. Другие адреса участков китайской полиции совпадают с адресами частных предприятий, включая китайские рестораны. Китайское посольство утверждает, что эти помещения «предоставлены местными зарубежными китайскими общинами, которые хотели бы быть полезными».
В середине ноября директор ФБР Кристофер Рей заявлял, что властям известно о существовании подобных «полицейских участков» в американских городах, и выражал обеспокоенность по этому поводу. Конгрессмены-республиканцы Грег Мерфи и Майк Уолтц запросили Министерство юстиции о том, расследует ли администрация президента Джо Байдена существование подобных структур, которые, по их утверждению, могут использоваться для запугивания американцев китайского происхождения.
Поводом для расследования послужил доклад испанской неправительственной организации Safeguard Defenders о полицейских операциях Китая за рубежом. О создании незарегистрированных участков сообщали и власти Нидерландов.