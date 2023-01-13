ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой и Яковлевке в ДНР

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям: 07:40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из РСЗО; 07:45 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Яковлевка: выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в публикации в Telegram-канале представительства.
Кроме того, украинские войска в 07:00 и в 08:15 открыли огонь по Киевскому району Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием и боеприпасами для Украины станут законной целью для российской армии.