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10:54 (мск), источник: © РИА Новости

Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами

ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреливали фосфорными снарядами Соледар и заявляли, что это делает российская сторона, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Я лично тушил дома людей, которые повыезжали. Я не разбираюсь. <…> То ли фосфор, <…> гирлянды (были. — Прим. ред.). Это стреляли из-под Носовки, есть там точка, оттуда стреляли по нам, а говорили, что российская армия. Хотя российская армия брала тогда Владимировку, далековато была она. <…> У нас летом много домов погорело», — сказал он.

Он отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел.

«Украинский танк у нас ездил пять месяцев, который был любитель из-под домов стрелять. Он выезжал и вокруг нашего поселка ездил. Сначала их было несколько, а потом один (остался. — Прим. ред.). Как призрак ездил», — вспоминает очевидец.

Как сообщило ранее Минобороны, подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении населенного пункта от украинских военных. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.

Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерске.

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