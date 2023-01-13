Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами

«Я лично тушил дома людей, которые повыезжали. Я не разбираюсь. <…> То ли фосфор, <…> гирлянды (были. — Прим. ред.). Это стреляли из-под Носовки, есть там точка, оттуда стреляли по нам, а говорили, что российская армия. Хотя российская армия брала тогда Владимировку, далековато была она. <…> У нас летом много домов погорело», — сказал он.
Он отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел.
«Украинский танк у нас ездил пять месяцев, который был любитель из-под домов стрелять. Он выезжал и вокруг нашего поселка ездил. Сначала их было несколько, а потом один (остался. — Прим. ред.). Как призрак ездил», — вспоминает очевидец.
Как сообщило ранее Минобороны, подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении населенного пункта от украинских военных. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерске.