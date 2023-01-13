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14:02 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны: освобождение Соледара позволит взять ВСУ в «котел» в Артемовске

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Освобождение Соледара российскими войсками даст возможность заблокировать снабжение группировки ВСУ в Артемовске, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в “котел” остающиеся в нем подразделения ВСУ», — пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что освобождение Соледара завершилось накануне вечером.

Этот город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении, подчеркнули в Минобороны.

О переходе Соледара под контроль российских подразделений ранее на этой неделе сообщил руководитель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин. В Минобороны уточняли, что подразделения ВДВ блокировали город с севера и юга.

Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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