Минобороны: освобождение Соледара позволит взять ВСУ в «котел» в Артемовске

«Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в “котел” остающиеся в нем подразделения ВСУ», — пояснили в ведомстве.
Там уточнили, что освобождение Соледара завершилось накануне вечером.
О переходе Соледара под контроль российских подразделений ранее на этой неделе сообщил руководитель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин. В Минобороны уточняли, что подразделения ВДВ блокировали город с севера и юга.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.