Российская система ПВО сбила три украинских дрона за сутки

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Владимировка, Никольское Донецкой Народной Республики и Змиевка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 372 украинских боевых самолета, 200 вертолетов, 2876 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7495 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3820 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8027 единиц специальной военной автомобильной техники.