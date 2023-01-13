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14:26 (мск), источник: © РИА Новости

Российская система ПВО сбила три украинских дрона за сутки

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Владимировка, Никольское Донецкой Народной Республики и Змиевка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке.

Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 372 украинских боевых самолета, 200 вертолетов, 2876 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7495 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3820 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8027 единиц специальной военной автомобильной техники.

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