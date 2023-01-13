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14:24 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили два склада украинских боеприпасов

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ в ДНР и Запорожской области уничтожили два склада украинских военных и поразили еще два, заявили в пятницу в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе города Запорожье и в районе населенного пункта Ясногорка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Еще два склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады территориальной обороны поражены в районах населенных пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Новоивановка и Орехов Запорожской области», — добавили в Минобороны РФ.

Отмечается, что за сутки также поражены 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.

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