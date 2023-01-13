ВС России уничтожили два склада украинских боеприпасов

«В районе города Запорожье и в районе населенного пункта Ясногорка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Еще два склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады территориальной обороны поражены в районах населенных пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Новоивановка и Орехов Запорожской области», — добавили в Минобороны РФ.
Отмечается, что за сутки также поражены 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.