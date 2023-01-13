В Минобороны рассказали о штурме Соледара отрядами ЧВК «Вагнер»

«Наступательные действия на данном тактическом направлении, завершившиеся разгромом ВСУ и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану… Что касается непосредственного штурма городских кварталов… данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК “Вагнер”», — указано в сообщении.
В оборонном ведомстве пояснили, что комплекс боевых задач на этом направлении включал в себя блокирование города с севера и юга, недопущение переброски в город резервов противника и пресечение выхода подразделений ВСУ, поддержку штурмовой авиацией и артиллерией и др.
Минобороны ранее сегодня сообщило, что Соледар был полностью взят под контроль российскими военными, что имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления.
О взятии под контроль центра Соледара еще в ночь на 11 января сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Пригожин вечером в тот же день заявил, что бойцы группы взяли под контроль всю территорию города. При этом бизнесмен подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.