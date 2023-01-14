Минобороны показало, как проходит ремонт поврежденной техники

Во время загрузки произошла ошибка.
«В одном строю со специалистами-ремонтниками задачи выполняют мобилизованные военнослужащие, добровольцы и представители заводов-изготовителей», — говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что обслуживание вооружения и военной техники идет непрерывно и бесперебойно, работа организована круглосуточно в несколько смен. В полевых условиях развернуты специальные пункты ремонта, соблюдаются все правила маскировки. Как рассказал командир ремонтного взвода, некоторые машины восстановлению в полях не подлежат, их отправляют на капитальный ремонт.
Особое внимание уделяется технике войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. В первую очередь ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи, а также вооружение, которое может быть отремонтировано в кратчайший срок.
На видео показано, как специалисты открывают моторный отсек танка Т-80, откручивают все винты, крепящие его газотурбинный двигатель, а затем с помощью крана бережно достают силовую установку для ее дообследования.
Также демонстрируется работа с другой техникой, в том числе различными БМП. Специалисты активно используют мастерские на базе грузовиков «Урал», которые возят все необходимое для «прикуривания» техники, продувки запчастей и сварки.
Для некоторых видов работ, например, ремонта механизма заряжания, технику загоняют в специальные производственные палатки, где есть круглосуточное отопление и освещение. Как отметил представитель одного из заводов-изготовителей, восстановленные машины передаются на передовую «в таком состоянии, какие они выходят с завода, чтобы бойцы ни в чем не нуждались и победа была за нами».
На пункте ремонта работают и призванные по мобилизации, как, например, электрик БМП Андрей.
«Я призван в рамках частичной мобилизации. На срочной службе была подобная у меня должность, на которой выполнял подобную работу, связанную с электрикой, был начальником электростанции. Здесь я электрик БМП», — пояснил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.