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06:55 (мск), источник: Коммерсантъ

В Самарской области горит рынок на площади 1,5 тыс. кв. м

Торговый рынок загорелся в городе Кинель. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м.

Источник: МЧС РФ

По предварительной информации, никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 2:33 по московскому времени. «Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение торговых рядов на продовольственном рынке», — говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram.

В тушении задействовано 97 человек, 35 единиц техники и два пожарных поезда.

Леонид Уварчев

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