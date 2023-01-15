06:55 (мск), источник: Коммерсантъ
В Самарской области горит рынок на площади 1,5 тыс. кв. м
Торговый рынок загорелся в городе Кинель. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м.
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По предварительной информации, никто не пострадал.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 2:33 по московскому времени. «Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение торговых рядов на продовольственном рынке», — говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram.
В тушении задействовано 97 человек, 35 единиц техники и два пожарных поезда.
Леонид Уварчев