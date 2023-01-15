Замглавы администрации Владивостока Ляйфера арестовали на два месяца

Такое решение суд принял по ходатайству следователя по особо важным делам СУ СК РФ. Ляйфер обвиняется в получении взятки должностным лицом и превышении должностных полномочий — п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Постановлением Фрунзенского суда Владивостока от 15 января 2023 года чиновник отправлен в СИЗО на два месяца, добавляется в сообщении.
Пресс-служба территориального управления Следственного комитета России сообщила, что обвинение замглавы городской администрации предъявили в рамках расследования уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. Ранее обвинение в незаконной реализации муниципальных земель предъявили бывшему директору краевого департамента земельных и имущественных отношений Наталье Соколовой и действующему сотруднику Министерства имущественных и земельных отношений Приморского края Армену Карапетяну.
Ляйфер стал вице-мэром Владивостока в июне 2021 года. Под его руководством находятся вопросы управлении муниципальной собственностью, градостроительства, архитектуры и охраны окружающей среды. До этого он был исполняющим обязанности министра имущественных и земельных отношений Приморского края.