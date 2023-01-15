При украинском обстреле Горловки пострадало здание больницы

«Зафиксированы следующие разрушения <…> городская больница № 2 — повреждено остекление центрального входа хирургического корпуса», — написал он.
Кроме того, по словам мэра, пострадали котельная и жилой дом.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 3:00 ВСУ выпустили по Центрально-городскому району Горловки четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Этот обстрел был уже вторым за ночь — в 23:55 по Никитовскому району пришлось три таких же снаряда.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.