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17:26 (мск), источник: © РИА Новости

В Белгородской области в бывшем ДК взорвались боеприпасы, есть погибшие

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Белгородской области три человека погибли после детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Уточняется, что инцидент произошел в здании бывшего ДК в Корочанском районе.

«Предварительно, трое погибших плюс 13 пострадавших», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной ЧП стала детонация боеприпасов.

Как рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, никто из местных жителей не пострадал. В больнице Корочанского района также сообщил, что информации о пострадавших нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, на месте работали аварийные бригады энергетиков и газовиков.

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