В Белгородской области в бывшем ДК взорвались боеприпасы, есть погибшие

Уточняется, что инцидент произошел в здании бывшего ДК в Корочанском районе.
«Предварительно, трое погибших плюс 13 пострадавших», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, причиной ЧП стала детонация боеприпасов.
Как рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, никто из местных жителей не пострадал. В больнице Корочанского района также сообщил, что информации о пострадавших нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, на месте работали аварийные бригады энергетиков и газовиков.