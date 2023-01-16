В центральных областях Украины объявили воздушную тревогу

Как следует из данных официального ресурса для оповещения граждан, сирены также работают на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики. Первые сигналы о тревоге поступили в 07:32 (08:32 мск) из Днепропетровской области, к 07:40 (08:40) тревога была объявлена во всех указанных регионах.
В субботу и воскресенье на территории Украины также объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в городах Днепр, Ивано-Франковск и Тернополь, а также в Винницкой, Николаевской, Одесской, Харьковской областях.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях — Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. В большинстве регионов Украины вводились аварийные отключения электричества.