В Белоруссии началось летно-тактическое учение авиации региональной группировки войск

«Сегодня стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил). От российской стороны в мероприятии принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил», — говорится в сообщении.
В белорусском военном ведомстве напомнили, что «для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь».
План начавшихся в понедельник совместных летно-тактических учений с подразделениями вооруженных сил Белоруссии и России, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск, предполагает отработку высадки тактического десанта.
«В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационная поддержка группировок войск, высадка тактического воздушного десанта, доставка грузов и эвакуация раненых», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что главной целью учений является «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».
Минобороны Белоруссии 8 января сообщило о прибытии в республику авиационной составляющей из числа ВКС ВС РФ, которая будет участвовать в запланированном в период с 16 января по 1 февраля совместном летно-тактическом учении подразделений, входящих в состав авиационного компонента РГВ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября 2022 года заявил о начале формирования в рамках договоренностей с Москвой региональной группировки войск, основу которой составят белорусские военнослужащие. О прибытии в республику первых эшелонов с российскими военнослужащими Минск сообщил в середине октября.
Президент России Владимир Путин по итогам состоявшихся 19 декабря в белорусской столице переговоров с Лукашенко заявил, что Москва и Минск продолжат практику совместных учений и других мероприятий боевой подготовки, в том числе в рамках РГВ. В начале января Минобороны Белоруссии сообщило о продолжении наращивания группировки, а также ее готовности к выполнению задач по защите Союзного государства.