В Донецке под завалами обстрелянного ВСУ здания могут находиться люди

«В 08.35 (совпадает с мск — ред.) на линию “101” поступила информация о прямом попадании взрывоопасного предмета в трехэтажное здание на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка… По прибытии первых подразделений установлено обрушение конструкций здания без последующего горения. Обнаружено трое пострадавших, которые находились рядом с местом происшествия. По поступившей информации, под завалами могут находиться люди», — говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
В МЧС добавили, что к месту вызова дополнительно были направлены пять специальных аварийно-спасательных машин, две автолестницы, погрузчик, грузовой автомобиль и два подъемных автокрана. Кроме этого, привлечена кинологическая группа МЧС ДНР.
Сообщается, что сотрудники МЧС региона проводят поисково-спасательные работы по разбору завалов и поиску пострадавших.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка 3 ракеты из РСЗО.