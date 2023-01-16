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12:39 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Военные из двух украинских батальонов, находившихся в Артемовске и Соледаре, покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов, пишет испанская газета Pais.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Солдаты двух батальонов, дислоцированных в Соледаре и Бахмуте (Артемовске — ред.), сообщили Pais, что покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов», — говорится в сообщении издания.

Информацию подтвердил командир танка в составе 24-й танковой механизированной бригады украинских войск с позывным «Бурштин». Он также признал, что из шести танков, которые были в его роте две недели назад, сейчас в боевой готовности остался только один.

По данным издания, в Артемовске сейчас остается немного мирных жителей, которые в основном скрываются в убежищах. Речь идет о порядка 10% от населения города до начала конфликта, которое тогда составляло 73 тысячи человек.

Как отмечает Pais, некоторые из мирных жителей не покидают город, так как «настроены пророссийски», другие, в основном пожилые люди, уже «отрешились от будущего» и хотят остаться дома, несмотря ни на что, добавляет издание.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар.

Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в «котел».

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