СМИ: ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов

«Солдаты двух батальонов, дислоцированных в Соледаре и Бахмуте (Артемовске — ред.), сообщили Pais, что покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов», — говорится в сообщении издания.
По данным издания, в Артемовске сейчас остается немного мирных жителей, которые в основном скрываются в убежищах. Речь идет о порядка 10% от населения города до начала конфликта, которое тогда составляло 73 тысячи человек.
Как отмечает Pais, некоторые из мирных жителей не покидают город, так как «настроены пророссийски», другие, в основном пожилые люди, уже «отрешились от будущего» и хотят остаться дома, несмотря ни на что, добавляет издание.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар.
Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в «котел».