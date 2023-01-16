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13:05 (мск), источник: © РИА Новости

Киев поручил оборону Артемовска иностранным наемникам, пишут СМИ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Киев поручил оборону Артемовска иностранным наемникам и непрофессиональным военным, сообщает газета Times. Согласно изданию, Киев, полагая, что ход боевых действий будут решать весенние наступления и контрнаступления, не пустил свои отборные подразделения на защиту города.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Результатом является зачастую отчаянная, регулярно смертельная оборона со стороны добровольцев», — пишет газета. Среди «добровольцев» ею упоминаются наемники из Интернационального легиона: европейцы, канадцы и американцы. Однако, как отмечает издание, большую часть составляют украинцы.

Согласно Times, многие из них не имеют необходимого боевого опыта. Так, газета описывает боестолкновение вблизи Артемовска, в котором с украинской стороны участвовали изготовитель саун и водитель-дальнобойщик. Отмечается, что вскоре командующие приняли решение отвести с позиций малоподготовленных бойцов.

Однако, подчеркивает газета, украинские войска сейчас все же отправляют «более опытных» военных для укрепления обороны Артемовска.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар.

Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в «котел».

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