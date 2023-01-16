Киев поручил оборону Артемовска иностранным наемникам, пишут СМИ

«Результатом является зачастую отчаянная, регулярно смертельная оборона со стороны добровольцев», — пишет газета. Среди «добровольцев» ею упоминаются наемники из Интернационального легиона: европейцы, канадцы и американцы. Однако, как отмечает издание, большую часть составляют украинцы.
Согласно Times, многие из них не имеют необходимого боевого опыта. Так, газета описывает боестолкновение вблизи Артемовска, в котором с украинской стороны участвовали изготовитель саун и водитель-дальнобойщик. Отмечается, что вскоре командующие приняли решение отвести с позиций малоподготовленных бойцов.
Однако, подчеркивает газета, украинские войска сейчас все же отправляют «более опытных» военных для укрепления обороны Артемовска.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар.
Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в «котел».