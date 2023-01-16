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15:14 (мск), источник: Ведомости

В Минобороны сообщили о продолжении наступательных действий на Донецком направлении

Российские войска в минувшие сутки продолжили наступательные действия на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей», — говорится в сообщении.

На Купянском и Краснолиманском направлении ВС России продолжили наносить удары авиацией и артиллерией, уничтожив совокупно более 100 украинских военных и три БМП. На Южнодонецком направлении был нанесен удар по 65-й мотопехотной бригаде ВСУ под Степовым в Запорожской области, уничтожив до 30 человек и два БМП.

Помимо этого, в минувшие сутки ВС России уничтожили склад военной техники и вооружения ВСУ под Красным Лиманом в ЛНР, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в Запорожской области, а также несколько гаубиц.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику спецоперации. «Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», — сказал он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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