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15:23 (мск), источник: Ведомости

В Севастополе сообщили о десяти сбитых беспилотниках

За последние сутки системы ПВО и Черноморский флот Севастополя сбили десять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

«Итог сегодняшней вражеской атаки на Севастополь: ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. В городе все спокойно», — сказано в сообщении.

О первом беспилотнике Развожаев сообщил сегодня ночью. Позже губернатор рассказал еще об одном сбитом БПЛА, который летел в сторону Бельбека. К 12:37 мск (совпадает с местным временем) Развожаев сообщил о семи сбитых дронах.

По его словам, все они были сбиты над морем, в результате никто не пострадал, в том числе не получили повреждений и объекты в городе и акватории Черного моря. Развожаев подчеркнул, что информация о взрывах в городе была распространена центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины.

Сейчас в Севастополе введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Севастополе он действует до 26 января, в последний раз его продлевали 11 января.

Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

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