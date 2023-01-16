На Украине раскрыли схему масштабного хищения продуктов питания для ВСУ

«Сотрудники ГБР совместно с нацполицией, департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для вооруженных сил Украины. Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
По информации ведомства, за шесть месяцев 2022 года компания получила подрядов более чем на 2 миллиарда гривен (54 миллионов долларов).
Сообщается, что с целью возмещения ущерба силовики изъяли десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, а продукты вернут армии.
По данным следствия, одному из представителей фирмы сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.