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Спецоперация на Украине
19:08 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине раскрыли схему масштабного хищения продуктов питания для ВСУ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что правоохранители раскрыли преступную схему масштабного хищения продуктов питания для украинской армии.

Источник: Reuters

«Сотрудники ГБР совместно с нацполицией, департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для вооруженных сил Украины. Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По информации ведомства, за шесть месяцев 2022 года компания получила подрядов более чем на 2 миллиарда гривен (54 миллионов долларов).

Правоохранители провели 70 обысков, в результате была изъята продукция весом более семи тонн, а также почти 4 миллиона гривен (109 тысяч долларов) в разной валюте, полученных преступным путем.

Сообщается, что с целью возмещения ущерба силовики изъяли десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, а продукты вернут армии.

По данным следствия, одному из представителей фирмы сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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