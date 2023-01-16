Киев отвел часть войск с Запорожского участка фронта

«Режим (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского отвел часть войск с нашего направления, перебросив их на восточное направление, в район Соледара и Артемовска», — отметил собеседник агентства.
Потеря Соледара и Артемовска может создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе, сообщил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос в Telegram-канале.
«Если мы потеряем Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.), то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на Славянском и Запорожском направлениях. Это может создавать определенные предусловия», — заявил он.
Кривонос также предупредил, что при наступлении российских войск на Харьковском участке со стороны Донбасса в направлении Павлограда ВСУ могут оказаться в окружении на востоке Украины.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: с осени там ожидают украинского наступления. Администрация региона в конце октября предполагала, что Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство проголосовавших высказалось за присоединение к стране. Владимир Путин 30 сентября прошлого года подписал с главой региона договор о принятии новых территорий.
Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области. Украинские войска занимают областной центр — город Запорожье. Как сообщил врио губернатора Евгений Балицкий, освобождение оставшейся территории региона может начаться весной.
Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.