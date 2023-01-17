В ДНР уничтожили группу диверсантов

Украинская ДРГ была замечена при попытке перейти линию фронта в одном из районов линии фронта с низкой интенсивностью боестолкновений. Видимо, они надеялись, что ночь и лесной массив достаточно скроет их передвижение, однако разведка засекла их движение с помощью тепловизора и уничтожила с применением ПТРК «Корнет».
Минобороны РФ заявляло, что две украинские диверсионно-разведывательные группы ликвидированы в районе Табаевки и Першотравного Харьковской области. Еще три ДРГ были ликвидированы в районе населенных пунктов Шипиловка, Новомихайловка и Шевченко в ДНР.