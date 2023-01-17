В фотоловушку нацпарка попала желтогрудая куница На снимках охотница обнаружила добычу.
Фоторепортажи
20Толковый словарь СССР
47Кого мы потеряли в 2022 году
09:18 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР уничтожили группу диверсантов

ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Разведчики 3-го гвардейского батальона специального назначения уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских войск, уникальные кадры имеются в распоряжении РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Украинская ДРГ была замечена при попытке перейти линию фронта в одном из районов линии фронта с низкой интенсивностью боестолкновений. Видимо, они надеялись, что ночь и лесной массив достаточно скроет их передвижение, однако разведка засекла их движение с помощью тепловизора и уничтожила с применением ПТРК «Корнет».

Минобороны РФ заявляло, что две украинские диверсионно-разведывательные группы ликвидированы в районе Табаевки и Першотравного Харьковской области. Еще три ДРГ были ликвидированы в районе населенных пунктов Шипиловка, Новомихайловка и Шевченко в ДНР.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Расплющите Запад'. Немцы на митинге выступили в поддержку России
Россия уничтожит соседа одним 'Сарматом': названа новая цель Москвы
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Севастополе сообщили о десяти сбитых беспилотниках
Российская армия продолжила наступать на Донецком направлении
В Кремле опровергли слухи о конфликте между «Вагнером» и МО РФ
Песков: поставленные Украине британские танки «будут гореть»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта