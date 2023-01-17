Рогов заявил о подготовке ВСУ к уличным боям в Запорожье

«В пригороде идет работа по созданию укрепрайонов, в самом городе минируют объекты инфраструктуры. Плюс на нескольких машиностроительных заводах сейчас проводятся серьезные инженерные работы по созданию убежищ для боевиков, складов боеприпасов и военной техники», — сказал он.
Сегодня Рогов также сообщал, что украинские войска начали возводить линию обороны на контролируемой ими части Запорожской области.
По его словам, тактика ВСУ «резко изменилась»: если раньше противник готовился к наступлению, то сейчас укрепляет свои позиции. Украинские военные сооружают сразу несколько линий фортификационных сооружений, уточнил Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.