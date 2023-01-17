Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области

Сербские добровольцы вместе с бойцами из России принимают участие во всех боевых учениях на одном из полигонов Запорожской области для дальнейшего участия в специальной военной операции.
«Мы приехали поддержать русских братьев, так как мы хорошо помним события, которые были в Югославии в 90-е годы. Мы помним ту несправедливость, которую НАТО проявила по отношении к Сербии, и ситуацию в Косово. Поэтому мы приехали поддержать русский народ в их справедливой борьбе», — сказал РИА Новости один из сербских добровольцев с позывным «Дунай».
«То, что происходит на Украине — это наши братья-славяне, но, к сожалению, они оккупированы и фактически являются оружием в руках Запада против России», — добавил собеседник агентства.
По словам «Дуная», сербский народ в курсе происходящих событий в зоне СВО и большинство граждан Сербии следят за происходящим.
«И смотрят на этот конфликт как на свой собственный. Так как понимают, что от этого зависит и будущее Косово», — добавил он.
Сербский боец с позывным «Сава» в свою очередь рассказал РИА Новости, что в добровольческом батальоне чувствуется братское отношение к Сербии со стороны «русских боевых товарищей», присутствует «полное взаимопонимание и единство взглядов».
«Сейчас основная наша цель — быть вместе с нашими русскими братьями, учиться, тренироваться и перенимать опыт наших братьев», — сказал «Сава», отвечая на вопрос, каковы цели участия в конфликте и как долго он с товарищами планирует находится в России.
«Будем здесь, пока не закончится война. Столько, сколько потребуется до победы», — отметил боец.