Рогов заявил, что ВСУ активно перебрасывают подразделения из Запорожья в Донбасс

«Значительная часть подразделений переброшены на восток. Надо понимать, что запорожский фронт — это так называемый южный фронт, а восток — это ДНР прежде всего и в меньшей степени ЛНР, — сказал он в эфире телеканала “Соловьев Live”. — Это семь — восемь подразделений, которые были представлены на запорожском направлении, сегодня их практически нет, только их остатки».
Среди них Рогов выделил 35-ю бригаду морской пехоты, а также 55-ю артиллерийскую бригаду, которая на протяжение нескольких лет обстреливала Донбасс. В частности, последняя полностью переброшена под Курахово в ДНР.
Кроме того, по его словам, 128-я горно-стрелковая бригада, сформированная в Закарпатской области, была разбита и уходила на пополнение, а теперь «отправлена на восточный фронт». Он уточнил, что 79-я аэромобильная бригада, значительная часть которой была на запорожском направлении, в настоящее время оказалась в районе Марьинки.