Исследование: вода с химикатами чище пресноводной рыбы Ученые надеются остановить производство вредных веществ, которые влияют на нас, животных, рыб и окружающую среду
Фоторепортажи
9Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
21:11 (мск), источник: ТАСС

Рогов заявил, что ВСУ активно перебрасывают подразделения из Запорожья в Донбасс

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Значительные силы восьми украинских частей переброшены с запорожского направления к Донецкой и Луганской народным республикам. Об этом сообщил во вторник председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Значительная часть подразделений переброшены на восток. Надо понимать, что запорожский фронт — это так называемый южный фронт, а восток — это ДНР прежде всего и в меньшей степени ЛНР, — сказал он в эфире телеканала “Соловьев Live”. — Это семь — восемь подразделений, которые были представлены на запорожском направлении, сегодня их практически нет, только их остатки».

Среди них Рогов выделил 35-ю бригаду морской пехоты, а также 55-ю артиллерийскую бригаду, которая на протяжение нескольких лет обстреливала Донбасс. В частности, последняя полностью переброшена под Курахово в ДНР.

Кроме того, по его словам, 128-я горно-стрелковая бригада, сформированная в Закарпатской области, была разбита и уходила на пополнение, а теперь «отправлена на восточный фронт». Он уточнил, что 79-я аэромобильная бригада, значительная часть которой была на запорожском направлении, в настоящее время оказалась в районе Марьинки.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Биография командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерия Герасимова
Сергей Шойгу высказался о модернизации работы военкоматов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта