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14:05 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Соледаре взяты в плен иностранные наемники, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Точного количества (пленных) я сказать не смогу. Иностранные наемники есть. Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен», — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

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