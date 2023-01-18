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13:50 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило о контроле над населенным пунктом Соль в ДНР

Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, артиллерии и ракетчиков освободили населенный пункт Соль в ДНР, передает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль ДНР», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град».

Врио главы ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что российские военные контролируют все высотные здания в Марьинке к западу от Донецка, в скором времени этот населенный пункт полностью перейдет под контроль России. Пушилин также рассказал о продолжении дозачистки в Соледаре, в частности, бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль ж/д станцию «Соль».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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