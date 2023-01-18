15:31 (мск), источник: ТАСС
Пушилин заявил о продвижении штурмовых бригад в Артемовске
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении штурмовых бригад в Артемовске (украинское название — Бахмут).
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«В Артемовке штурмовые бригады ЧВК “Вагнер” продолжают бои, ситуация остается достаточно напряженной, но ребята продвигаются», — сказал он в эфире Первого канала в среду.
В районе Артемовска идут ожесточенные бои. Ранее Пушилин сообщал, что российские силы планомерно работают над тем, чтобы отрезать пути снабжения украинской группировки в этом районе и взять ее в клещи. По его словам, взятие под контроль города позволит перейти к освобождению северной части республики.
При этом в ДНР и ЛНР неоднократно сообщали, что командование украинских войск перебрасывает на артемовское направление дополнительные силы, но украинские подразделения там несут существенные потери.