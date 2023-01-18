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Спецоперация на Украине
18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 18 января

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Путин заявил о неизбежности победы России

Специальная военная операция на Украине неизбежно закончится победой России, в том числе за счет ее оборонной промышленности, заявил Владимир Путин на встрече с работниками Обуховского завода в Петербурге.

Сбербанк начал работу в Крыму

Первые банкоматы уже установлены на полуострове, также сформирована команда. Сбербанк не работал в Крыму из-за наложенных на регион санкций США и Евросоюза после возвращения полуострова в Россию.

В результате падения вертолета в Киевской области погибло руководство МВД Украины

Один из переданных Францией вертолетов Super Puma упал в жилом массиве города Бровары Киевской области.

Индия стала первой страной в мире по численности населения

По итогам 2022 г. численность населения Индии составила 1,417 млрд человек, что на 5 млн больше, чем в Китае, пишет Bloomberg.

Роструд обозначил предельный срок выдачи отпускных перед отдыхом

В различных статьях трудового кодекса обозначены различные термины (и рабочие, и календарные дни), в зависимости от того, какую часть трудовых отношений регулирует каждая глава документа.

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