В Донбасс направят два робота «Маркер» для отработки систем наблюдения и транспортировки

«Рассматривается вопрос применения ряда вспомогательных систем для автономной транспортировки грузов и визуального наблюдения за счет приданных средств», — отметили в пресс-службе АО «НПО “Андроидная техника”, отвечая на вопросы о “боевом крещении” робототехнической платформы в зоне проведения спецоперации.
Как уточнили в организации, будут отправлены две платформы, которые не планируют оборудовать беспилотниками-камикадзе. При этом дата проведения испытаний пока определяется.
«На сегодняшний момент вопрос ведется не о боевом применении, а об отработке ряда ключевых технологий автономных робототехнических комплексов и специального оборудования в условиях, близких к реальным», — добавили там.
15 января руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о планах проведения испытаний боевой робототехнической платформы «Маркер» в зоне проведения специальной военной операции.
Платформа «Маркер» является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника». «Маркер» позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.