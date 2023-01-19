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01:41 (мск), источник: ТАСС

В Донбасс направят два робота «Маркер» для отработки систем наблюдения и транспортировки

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Две робототехнические платформы «Маркер» могут пройти испытания в зоне специальной военной операции, чтобы проверить вспомогательные системы визуального наблюдения и транспортировки грузов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО «Андроидная техника» (разработчик).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Рассматривается вопрос применения ряда вспомогательных систем для автономной транспортировки грузов и визуального наблюдения за счет приданных средств», — отметили в пресс-службе АО «НПО “Андроидная техника”, отвечая на вопросы о “боевом крещении” робототехнической платформы в зоне проведения спецоперации.

Как уточнили в организации, будут отправлены две платформы, которые не планируют оборудовать беспилотниками-камикадзе. При этом дата проведения испытаний пока определяется.

«На сегодняшний момент вопрос ведется не о боевом применении, а об отработке ряда ключевых технологий автономных робототехнических комплексов и специального оборудования в условиях, близких к реальным», — добавили там.

15 января руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о планах проведения испытаний боевой робототехнической платформы «Маркер» в зоне проведения специальной военной операции.

Платформа «Маркер» является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника». «Маркер» позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

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