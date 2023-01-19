С 1 февраля пенсионеры получат прибавку: кому заплатят больше На сколько конкретно вырастут начисления и на что нужно обратить внимание, чтобы получить деньги вовремя?
Фоторепортажи
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
17:01 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска перешли в наступление в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Российские войска перешли в локальное наступление в районе города Орехов, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Наши войска удерживают занятые позиции. Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается», — сказал он.

Рогов напомнил, что сам Орехов пока контролируют ВСУ.

По его словам, российские военные немного сдвинули линию фронта на этом участке, а боевики ВСУ вынужденно отошли на запасные рубежи.

На этой неделе Рогов рассказал РИА Новости, что украинские войска, еще недавно готовившиеся к наступлению в Запорожской области, резко изменили свою тактику и начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части региона.

Кроме того, ВСУ стали готовить столицу региона — город Запорожье — к уличным боям. Украинские боевики создают укрепрайоны в пригородах, минируют инфраструктуру, устраивают на заводах военные объекты.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британцы обрушились на жену Зеленского из-за реакции на крушение вертолета
Гальцев рассказал, как прогулялся по Львову в нацистской форме
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта