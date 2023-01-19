Российские войска перешли в наступление в Запорожской области

«Наши войска удерживают занятые позиции. Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается», — сказал он.
Рогов напомнил, что сам Орехов пока контролируют ВСУ.
По его словам, российские военные немного сдвинули линию фронта на этом участке, а боевики ВСУ вынужденно отошли на запасные рубежи.
На этой неделе Рогов рассказал РИА Новости, что украинские войска, еще недавно готовившиеся к наступлению в Запорожской области, резко изменили свою тактику и начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части региона.
Кроме того, ВСУ стали готовить столицу региона — город Запорожье — к уличным боям. Украинские боевики создают укрепрайоны в пригородах, минируют инфраструктуру, устраивают на заводах военные объекты.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.