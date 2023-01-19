ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области

«Результатом сегодняшней разведки боем стало взятие под оперативный контроль четырех населенных пунктов, находящихся на юго-западе и юго-востоке от Орехова», — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что украинские подразделения отошли на вторую линию обороны. Боестолкновения в районе продолжаются. Сам Орехов пока находится под контролем украинских войск.
Ранее сообщалось, что российская армия перешла в локальное наступление в районе Орехова.
На этой неделе Рогов рассказал РИА Новости, что украинские войска, еще недавно готовившиеся к наступлению в Запорожской области, резко изменили тактику и начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части региона.
Кроме того, ВСУ стали готовить столицу области — город Запорожье — к уличным боям. Украинские боевики создают укрепрайоны в пригородах, минируют инфраструктуру, устраивают на заводах военные объекты.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.