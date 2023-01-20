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12:54 (мск), источник: © РИА Новости

СБУ задержала семерых жителей Днепропетровска по подозрению в госизмене

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании семи жителей Днепропетровска по подозрению в сотрудничестве с РФ, сообщили в пятницу в ведомстве.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Контрразведка службы безопасности нейтрализовала действующую агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ в результате многоэтапной спецоперации в Днепропетровске. Во время оперативных действий задержаны семь российских агентов», — говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.

По данным следствия, задержанные якобы передавали координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. В службе безопасности также отметили, что во время обысков подозреваемых были обнаружены самодельные взрывные устройства; компьютерная техника и мобильные телефоны.

Фигурантам сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 уголовного кодекса Украины «государственная измена, совершенная в условиях военного положения».

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