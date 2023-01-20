СБУ задержала семерых жителей Днепропетровска по подозрению в госизмене

«Контрразведка службы безопасности нейтрализовала действующую агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ в результате многоэтапной спецоперации в Днепропетровске. Во время оперативных действий задержаны семь российских агентов», — говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По данным следствия, задержанные якобы передавали координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. В службе безопасности также отметили, что во время обысков подозреваемых были обнаружены самодельные взрывные устройства; компьютерная техника и мобильные телефоны.
Фигурантам сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 уголовного кодекса Украины «государственная измена, совершенная в условиях военного положения».