14:11 (мск), источник: RT на русском
ВС России сбили два украинских вертолёта Ми-8
В Минобороны России заявили, что за сутки российские войска сбили два украинских вертолёта Ми-8.
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«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Посад-Покровское Херсонской области сбит в воздухе вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что второй вертолёт был сбит силами ПВО в Харьковской области.
Ранее авиация ВКС России сбила в Донецкой Народной Республике украинский самолёт Су-25.