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14:11 (мск), источник: RT на русском

ВС России сбили два украинских вертолёта Ми-8

В Минобороны России заявили, что за сутки российские войска сбили два украинских вертолёта Ми-8.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Посад-Покровское Херсонской области сбит в воздухе вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что второй вертолёт был сбит силами ПВО в Харьковской области.

Ранее авиация ВКС России сбила в Донецкой Народной Республике украинский самолёт Су-25.

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