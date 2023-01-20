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Спецоперация на Украине
21:44 (мск), источник: РБК

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении «Русского дома»

Прокуратура Берлина начала предварительное расследование в отношении «Русского дома» (Russisches Haus), пишет Tagesspiegel. Деятельность российского центра науки и культуры проверяют на предмет нарушения закона о внешней торговле и платежах, сообщил представитель ведомства Себастьян Бюхнер. Других деталей он не привел.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет издание, жалобу в прокуратуру подал бывший депутат бундестага (1994−2017 годы) от «зеленых» Фолькер Бек. Он сказал DPA, что находящееся под санкциями ЕС культурное учреждение не может работать в то время, как продолжается конфликт на Украине. Вероятные упущения властей Берлина при применении санкций должны быть проверены, уточнил Бек.

РБК направил запросы в «Русский дом» в Берлине, пресс-службу Россотрудничества и посольство России в Германии.

«Русский дом» — неформальное название заграничных представительств Россотрудничества — федерального агентства, которое занимается «усилением гуманитарного влияния России в мире». В июле прошлого года оно попало под санкции Евросоюза.

«Русский дом» расположен на Фридрихштрассе в центре Берлина. Он открыт в 1984 году, здесь занимаются организацией конференций, симпозиумов, выставок, встреч с российскими политиками, художниками и артистами, говорится на сайте посольства России в Германии. В «Русском доме» также можно посетить библиотеку и записаться на языковые курсы.

«Русский дом» долгое время был закрыт из-за пандемии, а после начала российской спецоперации на Украине — из соображений безопасности и опасений за сотрудников, сообщил Berliner Zeitung директор учреждения Павел Извольский. Центр возобновил работу в сентябре.

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