Прокуратура Берлина начала расследование в отношении «Русского дома»

Как пишет издание, жалобу в прокуратуру подал бывший депутат бундестага (1994−2017 годы) от «зеленых» Фолькер Бек. Он сказал DPA, что находящееся под санкциями ЕС культурное учреждение не может работать в то время, как продолжается конфликт на Украине. Вероятные упущения властей Берлина при применении санкций должны быть проверены, уточнил Бек.
РБК направил запросы в «Русский дом» в Берлине, пресс-службу Россотрудничества и посольство России в Германии.
«Русский дом» — неформальное название заграничных представительств Россотрудничества — федерального агентства, которое занимается «усилением гуманитарного влияния России в мире». В июле прошлого года оно попало под санкции Евросоюза.
«Русский дом» расположен на Фридрихштрассе в центре Берлина. Он открыт в 1984 году, здесь занимаются организацией конференций, симпозиумов, выставок, встреч с российскими политиками, художниками и артистами, говорится на сайте посольства России в Германии. В «Русском доме» также можно посетить библиотеку и записаться на языковые курсы.
«Русский дом» долгое время был закрыт из-за пандемии, а после начала российской спецоперации на Украине — из соображений безопасности и опасений за сотрудников, сообщил Berliner Zeitung директор учреждения Павел Извольский. Центр возобновил работу в сентябре.