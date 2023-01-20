Власти США выдали ордер на арест россиянина за сокрытие яхты Вексельберга

Следствие утверждает, что Осипов совместно с британцем Ричардом Мастерсом пытались скрыть принадлежность яхты «Танго» Вексельбергу, в отношении которого действуют американские санкции, и обеспечить ее эксплуатацию через компании и финансовую систему США.
Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана властей США, нарушении санкционного режима и отмывании денег.
Испанская полиция в четверг арестовала Мастерса, которому предстоит экстрадиция в США. В отношении Осипова, который также имеет гражданство Швейцарии, выписан ордер на арест. В материалах дела говорится, что он работал на высоких должностях в различных компаниях Вексельберга.
Яхта «Танго», стоимость которой оценивается в 90 миллионов долларов, была в апреле 2022 года задержана в Испании по американскому запросу.