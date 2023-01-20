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20 января, источник: © РИА Новости

Власти США выдали ордер на арест россиянина за сокрытие яхты Вексельберга

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Власти США предъявили обвинения россиянину Владиславу Осипову в попытке вывести из-под санкций яхту предпринимателя Виктора Вексельберга и выписали ордер на его арест, сообщило американское министерство юстиции.

Источник: AP 2022

Следствие утверждает, что Осипов совместно с британцем Ричардом Мастерсом пытались скрыть принадлежность яхты «Танго» Вексельбергу, в отношении которого действуют американские санкции, и обеспечить ее эксплуатацию через компании и финансовую систему США.

Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана властей США, нарушении санкционного режима и отмывании денег.

Испанская полиция в четверг арестовала Мастерса, которому предстоит экстрадиция в США. В отношении Осипова, который также имеет гражданство Швейцарии, выписан ордер на арест. В материалах дела говорится, что он работал на высоких должностях в различных компаниях Вексельберга.

Яхта «Танго», стоимость которой оценивается в 90 миллионов долларов, была в апреле 2022 года задержана в Испании по американскому запросу.

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