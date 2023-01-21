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04:13 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: на Украине погиб американский наемник-морпех

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американский морской пехотинец, который воевал на стороне украинской армии, погиб на этой неделе на Украине, сообщает издание Time со ссылкой на должностное лицо в ВМС США.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Дэниел Свифт, оператор первого класса сил специального назначения ВМС, который ушел в самоволку, скончался от ранений, полученных в ходе атаки России на его подразделение», — говорится в сообщении издания.

Согласно попавшим в распоряжение Time документам, Свифт считался дезертиром с 2019 года.

Госдепартамент США заявил, что недавно на Украине скончался гражданин США, но тогда он не подтвердил, что речь идет о морпехе.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и следящих за ситуацией ученых сообщила, что на стороне украинских войск сейчас действуют примерно 1−3 тысячи иностранных наемников из 20 тысяч, о которых Киев заявлял прошлой весной.

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.

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