Рогов заявил, что силы РФ подавляют ВСУ в Орехове, Гуляйполе и Каменском на Запорожье

«Орехов, Гуляйполе, Каменское: идет подавление огневых позиций [ВСУ] в этих населенных пунктах, в том числе идет постоянный огневой контакт. Наши танки, артиллерия сносят нацистские позиции», — сказал Рогов.
Эти населенные пункты находятся недалеко от подконтрольного Киеву города Запорожье. По его словам, после взятия силами РФ села Лобковое, которое находится в 9 км от Каменского, и получения оперативного контроля над четырьмя пунктами у Орехова представители киевского режима уже не исключают выхода российских сил к Запорожью.
«Паника в рядах представителей режима Зеленского сейчас существенная: обрывают трубки, уточняют у ВСУ, как идут дела, не пора ли уезжать. Это сейчас постоянно идет на уровне так называемого губернатора и всех тех, у кого есть контакты с ВСУ», — отметил Рогов.
По оценке председателя движения «Мы вместе с Россией», после перехода Лобкового по российский контроль украинским подразделениям также будет сложнее удержать Каменское и Орехов.
«Лобковое перебивает окончательно возможность транспортной связи между Каменским и Ореховым — двумя стратегически важными населенными пунктами, контроль над которыми дает возможность ВСУ удерживать линию фронта. Теперь непосредственно Лобковое, находящееся на высоте, дает возможность контроля над дорогой и перерезания снабжения как живой силой, так и боеприпасами и оружием», — пояснил он.
Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило об освобождении села Лобковое на запорожском направлении. Накануне Рогов заявил ТАСС, что четыре населенных пункта в ближайшем пригороде к Орехову взяты под оперативный контроль. Он подчеркнул, что, по информации из радиоперехватов, у ВСУ в этом районе есть нехватка артиллерии и беспилотников, что может вынудить их отступать.